Об этом говорится в заявлении перевозчика. Ограничения также относятся к международным направлениям авиакомпаний "Россия" и "Аврора".

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С 6 марта "Аэрофлот" перестанет пускать на международные рейсы пассажиров с билетами в обе стороны, если обратный рейс запланирован на даты после 8 марта.

Пассажиров с билетами в одну сторону и вылетом из России будут допускать к рейсам до момента прекращения полетов.

Такое решение объяснили "снижением рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию" для клиентов авиакомпании. Пассажиры отмененных рейсов смогут оформить полный возврат билета.

Что этому предшествовало?

Ранее авиаперевозчикам с самолетами в лизинге от иностранных компаний рекомендовали приостановить все рейсы за границу на фоне массовых арестов лайнеров.