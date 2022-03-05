Цікаво, що блокують лише опозиційні засоби масової інформації, а ті, що помийки, що несуть путінську пропаганду – продовжують працювати. Щоправда, деякі провідні західні медіа вирішили й самі піти з російського ринку через тиск у висвітленні новин.

Увага Як у дні смерті генсеків: у Москві показуватимуть "Лебедине озеро" замість голлівудських фільмів

"Дождь"

Спершу 3 березня телеканал "Дождь" оголосив про зупинення мовлення. Канал мовив у Росії з 2010 року. Його в країні оголосили "іноземним агентом" (як і багато інших організацій та людей). Це примітку, яку низка медіа змушені вказувати це на вимогу російської влади.

Як заявила його гендиректорка Наталія Синдєєва, продовжувати роботу після ухвалення в Росії так званого закону про фейки стане неможливим

Довідка. Цей закон передбачає до 15 років позбавлення волі за поширення "хибної" інформації про дії російських військових.

Днем раніше сайт телеканалу заблокували на вимогу Генпрокуратури – саме начебто за "цілеспрямовану публікацію свідомо неправдивих відомостей про дії російських військових у рамках спецоперації із захисту ДНР та ЛНР".

"Ехо Москви"

Радіостанція "Эхо Москви" повідомила, що змушена "видалити всі корпоративні акаунти соцмереж та відключити сайт".

Після блокування сайту та ліквідації радіоканалу продовжувало мовлення на ютубі. Після оголошення про відключення облікових записів ютюб-канал перестав відкриватися.

Генпрокуратури також написала, що радіостанція поширює буцімто неправдиві відомості про так звану "спецоперацію" російських військових в Україні.

"Медуза" та Deutsche Welle

З тієї ж підстави, що й інші ЗМІ, у Росії після початку війни було заблоковано, зокрема й сайт "Медузи" й Deutsche Welle. Схоже, що російська влада продовжує знищувати усі ЗМІ, які мають претензію на незалежність.

Крім того, там заблокували й популярні українські новинні сайти, зокрема 24 канал.

"Радіо Свобода" та BBC

Роскомнагляд обмежив жителів Росії й до сайту "Радіо Свобода" та російської служби BBC. У більшості жителів держави-агресорки ресурси ЗМІ не відкриваються.

До слова Мільйони людей залишаться відрізаними, – у Facebook прокоментували заборону соцмережі в Росії

Facebook, Instagram та Twitter

На території Росії Роскомнагляд заблокував соцмережу Facebook. Від 4 березня – офіційно. Крім того, під блокування потрапила і соціальні мережі Instagram і Twitter.

Роскомнагляд ухвалив рішення про блокування соцмережі нібито як відповідь на блокування акаунтів низки російських пропагандистських ЗМІ.

Невдовзі мільйони звичайних росіян опиняться відрізаними від надійної інформації, від спілкування зі своїми родичами та сім'єю – у тиші, без можливості висловити свою думку,

– прокоментували заборону у Facebook.

З Росії "йдуть" іноземні медіа

Bloomberg і CNN

Закордонні медіа Bloomberg і CNN призупиняють роботу редакцій у Росії. ЗМІ заявили, що відчувають на собі тиск у висвітленні новин та загалом придушення незалежних видань.

Зокрема, Bloomberg пояснив своє рішення тим, що глава Кремля підписав закон, який криміналізує незалежну новинну інформацію у Росії. Ідентична причина і в CNN.

CBS News, ABC News та CBC

Ще 2 американські телеканали – CBS News та ABC News ухвалили рішення припинити мовлення в Росії. До них приєдналась і канадська корпорація CBC.

Все через війну Росії, яка так почала проти України.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!