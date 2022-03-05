Рішення Роскомнагляду прокоментував Нік Клегг – керівник глобальних справ компанії Meta, яка є власницею Facebook. Свою заяву він оприлюднив у твітері.

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Невдовзі мільйони звичайних росіян опиняться відрізаними від надійної інформації, від спілкування зі своїми родичами та сім'єю – у тиші, без можливості висловити свою думку,

– мовиться у повідомленні.

Клегг наголосив: компанія робитиме все можливе, аби відновити сервіси й надати людям змогу висловлюватися.

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