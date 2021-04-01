Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание 2 апреля. Сейчас чиновники еще определяются с повесткой дня.

Что известно о новом заседании

На прошлой неделе, 26 марта, Совет не собирался на заседание. Однако в эту пятницу оно должно состояться.

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Независимые друг от друга источники подтвердили, что в эту пятницу во второй половине дня состоится заседание СНБО,

– говорится в сообщении.

Отметим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что заседание Совета может созвать президент Украины.

Кстати, 19 марта на заседании ведомства сообщили, что в следующий раз обсудят ситуацию с контрабандой через государственную границу. Особое внимание уделят предприятиям, которые работают на оккупированных территориях.

Кроме того, на нем могут обсудить ситуацию с коронавирусом и карантином в Украине.

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