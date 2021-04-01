СНБО соберется на заседание после двухнедельного перерыва, – СМИ
Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание 2 апреля. Сейчас чиновники еще определяются с повесткой дня.
Источник:"Украинская правда"
Что известно о новом заседании
На прошлой неделе, 26 марта, Совет не собирался на заседание. Однако в эту пятницу оно должно состояться.
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Независимые друг от друга источники подтвердили, что в эту пятницу во второй половине дня состоится заседание СНБО,
– говорится в сообщении.
Отметим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что заседание Совета может созвать президент Украины.
Кстати, 19 марта на заседании ведомства сообщили, что в следующий раз обсудят ситуацию с контрабандой через государственную границу. Особое внимание уделят предприятиям, которые работают на оккупированных территориях.
Кроме того, на нем могут обсудить ситуацию с коронавирусом и карантином в Украине.
Последние решения СНБО
- 19 марта Совет ввел санкции против президента-беглеца Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и еще ряда экс-чиновников. Их обвинили в содействии оккупации украинских территорий.
- 11 марта СНБО продлил санкции против 2 российских банков, а также обсудил возвращение "Мотор Сич" в собственность украинскому народу.
- Перед тем СНБО вводил санкции против кума российского президента Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и соратника Тараса Козака.
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