РНБО збереться на засідання після двотижневої перерви, – ЗМІ
Рада національної безпеки та оборони проведе засідання 2 квітня. Наразі чиновники ще визначаються з порядком денним.
Джерело:"Українська правда"
Минулого тижня, 26 березня, Рада не збиралася на засідання. Однак цієї п'ятниці воно має відбутися.
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Незалежні одне від одного джерела підтвердили, що цієї п’ятниці у другій половині дня відбудеться засідання РНБО,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, раніше сектар РНБО Олексій Данілов казав, що засідання Ради може скликати Президент України.
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