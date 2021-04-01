Рада національної безпеки та оборони проведе засідання 2 квітня. Наразі чиновники ще визначаються з порядком денним.

Минулого тижня, 26 березня, Рада не збиралася на засідання. Однак цієї п'ятниці воно має відбутися.

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Незалежні одне від одного джерела підтвердили, що цієї п’ятниці у другій половині дня відбудеться засідання РНБО,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, раніше сектар РНБО Олексій Данілов казав, що засідання Ради може скликати Президент України.

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