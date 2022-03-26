СНБО собрал новые фейки, которые появились на России 25 марта. В частности россияне распространяют выдумки о Ровенской АЭС, использование запрещенных боеприпасов Украиной и якобы секретные документы о наступлении на оккупированный Донбасс.

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Новые русские фейки

В России появился новый фейк о том, что якобы Украина якобы принудительно удерживает российских атомщиков на Ровенской АЭС. Цинизм страны-оккупанта поражает – эту "информацию" они прислали в МАГАТЭ.

Россия использует в войне против Украины различные запрещенные боеприпасы – в частности фосфорные и кассетные бомбы. Однако в этих обстрелах там обвиняют Украину. Все как всегда.

Российское минобороны, которое уже рассказывало о якобы лаборатории по разработке биологического и химического оружия в Украине, отметился новым фейком. Там утверждают, что они якобы перехватили "секретные документы", в которых говорится о том, что Украина якобы готовила наступательную операцию на временно оккупированные территории Донбасса, которая должна была начаться еще 22 января этого года.

И документы, которые опубликовали в России предусматривают не реализацию наступления, а формирование сводных подразделений для проведения ротации украинских военных.

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