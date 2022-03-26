Их технике можно "позавидовать", ведь удивительно, как по истечении срока годности она еще на ходу. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины высмеял "передовые" технологии оккупантов.

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В СНБО высмеяли "новейшую" технику оккупантов

Так, во время OSINT-анализа материалов, на которых изображены войска России в Украине, работники ЦПД выделили "новейшее" оборудование армии врага, в частности:

винтовка Мосина-Нагана – в разных модификациях находилась на вооружении до 1960-х годов;

– в разных модификациях находилась на вооружении до 1960-х годов; пулемет "Максим" – последний факт применения зафиксирован в 1969 году;

– последний факт применения зафиксирован в 1969 году; фургон УАЗ 452 ("Буханка") – невоенный небронированный автомобиль;

– невоенный небронированный автомобиль; фургон ГАЗ-3302 ("ГАЗель") – невоенный небронированный автомобиль;

– невоенный небронированный автомобиль; самосвал КамАЗ-5511 – невоенный небронированный автомобиль;

– невоенный небронированный автомобиль; трицикл Loncin LX250ZH-11 – невоенное небронированное транспортное средство.

Интересно, кто-то до сих пор считает, что российская армия "вторая" в мире?! По-моему, она может занимать такое место в рейтинге мощности передовых армий мира только в фантазиях генералов России.

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