СНБО хочет восстановить Санэпидемслужбу: для чего и как это будет выглядеть

Совет нацбезопасности и обороны попросил Кабмин возобновить работу санитарно-эпидемиологической службы. Однако ее цель – не проверка кафе и столовых.

Санитарно-эпидемиологическая служба должна выполнять свои прямые функции, об этом сказал секретарь СБНО Александр Данилов, сообщает ТСН.

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Так Данилов ответил на вопросы о системе биологической защиты в Украине в контексте эпидемии коронавируса в Китае.

Это не проверка, скажем так, столовых кафе, ресторанов, а исключительно борьба с теми вещами, которые сегодня есть в стране,

– сказал он.

Данилов также добавил, что систему биологической защиты, "которую мы хотели", пока еще тестировать не могут.

"Но мы полностью готовы, если будут какие-то вызовы. У нас есть понимание, скажем так, обеспечение медицинскими веществами, у нас есть обеспечение соответствующим медицинским персоналом", – заверил секретарь СНБО.

Справка. Кабинет Министров Украины в мае 2017 года ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за нецелесообразности дальнейшего функционирования. На сегодня выполнение функций ликвидированной службы обеспечивают Министерство здравоохранения, Гоструда и Госпродпотребслужба.

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