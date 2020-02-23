СНБО хочет восстановить Санэпидемслужбу: для чего и как это будет выглядеть
Совет нацбезопасности и обороны попросил Кабмин возобновить работу санитарно-эпидемиологической службы. Однако ее цель – не проверка кафе и столовых.
Санитарно-эпидемиологическая служба должна выполнять свои прямые функции, об этом сказал секретарь СБНО Александр Данилов, сообщает ТСН.
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Так Данилов ответил на вопросы о системе биологической защиты в Украине в контексте эпидемии коронавируса в Китае.
Это не проверка, скажем так, столовых кафе, ресторанов, а исключительно борьба с теми вещами, которые сегодня есть в стране,
– сказал он.
Данилов также добавил, что систему биологической защиты, "которую мы хотели", пока еще тестировать не могут.
"Но мы полностью готовы, если будут какие-то вызовы. У нас есть понимание, скажем так, обеспечение медицинскими веществами, у нас есть обеспечение соответствующим медицинским персоналом", – заверил секретарь СНБО.
Справка. Кабинет Министров Украины в мае 2017 года ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за нецелесообразности дальнейшего функционирования. На сегодня выполнение функций ликвидированной службы обеспечивают Министерство здравоохранения, Гоструда и Госпродпотребслужба.
Эвакуированные украинцы из Китая в Новых Санжарах: основное
- Самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, приземлился в Харькове 20 февраля.
- Людей тщательно осмотрели и, убедившись, что все здоровы, автобусами перевезли в Новые Санжары на Полтавщине. Там эвакуированные находятся на обсервации в медицинском центре Нацгвардии.
- Местные жители Новых Санжар начали протесты еще с ночи. Они перекрывали дороги. Объясняли, что выступают против размещения эвакуированных из Китая в их населенном пункте. Между протестующими и полицией произошли столкновения.
- Полиция задержала 24 человека и открыла 5 уголовных дел. 21 февраля 23 задержанных отпустили.
- Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила провести две недели в обсервации вместе с эвакуированными. По ее мнению, это может успокоить и убедить жителей, что все проходит безопасно.
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