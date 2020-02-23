РНБО хоче відновити Санепідемслужбу: для чого і як це виглядатиме

Рада нацбезпеки та оборони попросила Кабмін відновити роботу Санітарно-епідеміологічної служби. Однак її мета – не перевірка кафе та столових.

Санітарно-епідеміологічна служба повинна виконувати свої прямі функції, про це сказав секретар РБНО Олександр Данілов, повідомляє ТСН.

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Так Данілов відповів на запитання щодо системи біологічного захисту в України у контексті епідемії коронавірусу в Китаї.

Це не перевірка, скажімо так, столових кафе, ресторанів, а виключно боротьба з тими речами, які на сьогодні є в країні,

– сказав він.

Данілов також додав, що систему біологічного захисту, "яку б ми хотіли", ще поки тестувати не можуть.

"Але ми повністю готові, якщо будуть якісь виклики. У нас є розуміння, скажімо так, забезпечення медичними речовинами, у нас є забезпечення відповідним медичним персоналом", – запевнив секретар РНБО.

Довідка. Кабінет Міністрів України у травні 2017 року ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу через недоцільність її подальшого функціонування. На сьогодні виконання функцій ліквідованої служби забезпечують Міністерство охорони здоров’я, Держпраці та Держпродспоживслужба.

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