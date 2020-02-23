23:50
23 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      РНБО хоче відновити Санепідемслужбу: для чого і як це виглядатиме

      -
      РНБО пропонує Кабміну відновити Санепідемслужбу / Пресслужба РНБО

      Рада нацбезпеки та оборони попросила Кабмін відновити роботу Санітарно-епідеміологічної служби. Однак її мета – не перевірка кафе та столових.

      Санітарно-епідеміологічна служба повинна виконувати свої прямі функції, про це сказав секретар РБНО Олександр Данілов, повідомляє ТСН.

      Дивіться також: Скалецька знову показала життя в обсервації у Нових Санжарах – відео

      Так Данілов відповів на запитання щодо системи біологічного захисту в України у контексті епідемії коронавірусу в Китаї.

      Це не перевірка, скажімо так, столових кафе, ресторанів, а виключно боротьба з тими речами, які на сьогодні є в країні,
      – сказав він.

      Данілов також додав, що систему біологічного захисту, "яку б ми хотіли", ще поки тестувати не можуть.

      "Але ми повністю готові, якщо будуть якісь виклики. У нас є розуміння, скажімо так, забезпечення медичними речовинами, у нас є забезпечення відповідним медичним персоналом", – запевнив секретар РНБО.

      Довідка. Кабінет Міністрів України у травні 2017 року ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу через недоцільність її подальшого функціонування. На сьогодні виконання функцій ліквідованої служби забезпечують Міністерство охорони здоров’я, Держпраці та Держпродспоживслужба.

      Евакуйовані українці з Китаю в Нових Санжарах: основне

      • Літак із 45 українцями та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, приземлився у Харкові 20 лютого.
      • Людей ретельно оглянули та, переконавшись, що усі здорові, автобусами перевезли в Нові Санжари на Полтавщині. Там евакуйовані перебувають на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.
      • Місцеві мешканці Нових Санжарів почали протести ще з ночі. Вони перекривали дороги. Пояснювали, що виступають проти розміщення евакуйованих з Китаю у їхньому населеному пункті. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички.
      • Поліція затримала 24 людей та відкрила 5 кримінальних справ. 21 лютого 23 затриманих відпустили.
      • Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими. На її думку, це може заспокоїти та переконати мешканців, що все проходить безпечно.
      "Інтер" знову оскандалився: канал показав 23 лютого радянські пропагандистські фільми
      сьогодні
      Теги: Коронавірус 2020 РНБО Кабінет Міністрів України Олексій Данілов Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Офіс президента йде до суду, провокації в Нових Санжарах та наївний Сивохо: блоги тижня
      Блоги тижня
      сьогодні , 20:01 Найсмішніші меми тижня: Україна б’є коронавірус кулаками, Арахамія підкорив Битву екстрасенсів
      Андрій Шляхтін
      сьогодні , 19:30 Страшна правда про Дебальцеве та погіршення ставлення до людей з Азії – відео тижня
      Марія Лелека
      сьогодні , 19:00 Справа нацгвардійця Марківа: допоможіть встановити правду
      Дмитро Кулеба
      сьогодні , 17:52 Парламентсько-президентська республіка: плюси, мінуси і підводні камені
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук