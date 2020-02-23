РНБО хоче відновити Санепідемслужбу: для чого і як це виглядатиме
Рада нацбезпеки та оборони попросила Кабмін відновити роботу Санітарно-епідеміологічної служби. Однак її мета – не перевірка кафе та столових.
Санітарно-епідеміологічна служба повинна виконувати свої прямі функції, про це сказав секретар РБНО Олександр Данілов, повідомляє ТСН.
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Так Данілов відповів на запитання щодо системи біологічного захисту в України у контексті епідемії коронавірусу в Китаї.
Це не перевірка, скажімо так, столових кафе, ресторанів, а виключно боротьба з тими речами, які на сьогодні є в країні,
– сказав він.
Данілов також додав, що систему біологічного захисту, "яку б ми хотіли", ще поки тестувати не можуть.
"Але ми повністю готові, якщо будуть якісь виклики. У нас є розуміння, скажімо так, забезпечення медичними речовинами, у нас є забезпечення відповідним медичним персоналом", – запевнив секретар РНБО.
Довідка. Кабінет Міністрів України у травні 2017 року ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу через недоцільність її подальшого функціонування. На сьогодні виконання функцій ліквідованої служби забезпечують Міністерство охорони здоров’я, Держпраці та Держпродспоживслужба.
Евакуйовані українці з Китаю в Нових Санжарах: основне
- Літак із 45 українцями та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, приземлився у Харкові 20 лютого.
- Людей ретельно оглянули та, переконавшись, що усі здорові, автобусами перевезли в Нові Санжари на Полтавщині. Там евакуйовані перебувають на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.
- Місцеві мешканці Нових Санжарів почали протести ще з ночі. Вони перекривали дороги. Пояснювали, що виступають проти розміщення евакуйованих з Китаю у їхньому населеному пункті. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички.
- Поліція затримала 24 людей та відкрила 5 кримінальних справ. 21 лютого 23 затриманих відпустили.
- Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими. На її думку, це може заспокоїти та переконати мешканців, що все проходить безпечно.