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      Скалецька знову показала життя в обсервації у Нових Санжарах: відео

      - Читать новость на русском
      Зоряна Скалецька / Getty Images

      Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька продовжує перебувати в обсервації у Нових Санжарах на Полтавщині. Тут разом із нею перебувають евакуйовані українці та іноземці з китайського Уханя. Це місто вважають осередком зараження на коронавірус.

      Як підкреслила Скалецька у фейсбуці, з усіма все – добре та всі є здоровими.

      До теми! В евакуйованих у Нових Санжарах взяли зразки на перевірку ознак вірусу: фото з санаторію

      Щодо роботи міністерки, то вона з колегами з Міністерства охорони здоров’я весь час перебуває на зв’язку.

      Сьогодні за день було кілька нарад скайпом. Дякую всій своїй команді! 
      – зауважила посадовиця.

      Також очільниця МОЗ опублікувала відео, на якому можна побачити фрагмент такого спілкування.

      Крім того, Зоряна Скалецька подякувала журналістам за запрошення в програми та запитання.

      "Об’єктивне та неупереджене інформування суспільства зараз є дуже важливим. На жаль, не всім поки встигла відповісти, але обіцяю, поспілкуюся зі всіма обов’язково! Просто дійсно дуже багато роботи зараз", – підсумувала міністерка охорони здоров’я.

      В нас все добре. Всі здорові. Ми з колегами з Міністерства охорони здоров’я весь час на зв’язку. Сьогодні за день було кілька нарад скайпом. Дякую всій своїй команді! Також хочу подякувати журналістам за запрошення в програми і запитання. Об’єктивне та неупереджене інформування суспільства зараз дуже важливе. На жаль, не всім поки встигла відповісти, але обіцяю - поспілкуюся зі всіма обов’язково! Просто дійсно дуже багато роботи зараз. #НеБійсяСвоїх #ВірусуНеБоюсяЯзВами

      Posted by Zoryana Skaletska on Saturday, 22 February 2020

      Що відомо про перебування Зоряни Скалецької в обсервації 

      Зоряна Скалецька заявила, що проведе два тижні в обсервації з евакуйованими увечері 20 лютого. Саме того дня вони прибули до Нових Санжар. Свій крок представниця уряду пояснила тим, що ці люди є нечужими кожному українцю, а несприйняття, негатив та агресія щодо них її дуже вразили. Згодом з’явилася інформація, що вона керуватиме роботою МОЗ скайпом.

      Перший робочий день Скалецької в обсервації – 21 лютого. За її словами, він пройшов здебільшого в телефоні. Також вона показала кімнату, в якій житиме. Журналіст Олександр Махов, який також прибув із Китаю, переконує, що умови проживання керівниці МОЗ нічим не відрізняються від решти.

      22 лютого Скалецька показала, який вигляд відкривається з вікна її кімнати. Також вона запевнила, що після контакту з евакуйованими не виходила за межі санаторію.

      Радимо ознайомитися! Скалецька в обсервації: що відомо про очільницю МОЗ

      Коротко про евакуацію людей із Уханя

      • 20 лютого літак SkyUp зупинився в Києві на дозаправку, після чого полетів до Харкова.
      • З Харкова евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.
      • В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.
      • Жителі селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр.
      • Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
      • Персонал "Нових Санжар" вивезли.
      • У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.
      • Медцентр перебуватиме під постійною охороною.

      Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Нові Санжари Новини України Лікування Коронавірус 2020 Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Здоров'я Зоряна Скалецька Новини політики
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