Скалецька під час карантину керуватиме МОЗ по скайпу

МОЗ не буде без керівника, поки Зоряна Скалецька перебуватиме у карантині разом з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями. 20 лютого міністерка вирішила приєднатися до тих, хто буде в обсервації у Нових Санжарах – щоб заспокоїти місцевих мешканців та решту українців.

Про це голова Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила увечері 20 лютого в ефірі програми "Право на владу".

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Я буду на постійному зв’язку з міністерством. Постійно всі зами (заступники – 24 канал) у міністерстві будуть працювати. У мене є телефон, у мене є скайп,

– сказала Скалецька.

І наголосила: "Ми будемо проводити наради й міністерство не залишиться без керівництва". А її перебування у медичному центрі "Нові Санжари", мовляв, ще раз доводить, що влада виконала всі необхідні безпекові заходи.

Нагадаємо, на брифінгу у Нових Санжарах після засідання оперативного штабу уряду прем'єр Гончарук прокоментував рішення Скалецької: це, мовляв, має продемонструвати, що українцям нічого боятися.

Коротко про ситуацію в Нових Санжарах

Мешканці селища Нові Санжари ще з вечора 19 лютого почали влаштовувати масові протести.

Люди виступили проти розміщення у місцевому медцентрі евакуйованих з китайського Уханя.

20 лютого на місце подій з'їхалися поліція та Нацгвардія, привезли навіть військову техніку.

Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.

Надвечір 20 лютого силовики відтіснили людей, 7 автобусів з евакуйованими заїхали до медцентру.

7 автобусів з евакуйованими заїхали до медцентру. Місцеві кидали камінням у транспорт, кричали: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували сердечка.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.

Постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Затримали 17 людей вранці та ще 7 увечері.

9 правоохоронців та 1 цивільна особа. 17 людей вранці та ще 7 увечері. У жодного евакуйованого немає симптомів коронавірусу чи іншої застуди.

коронавірусу чи іншої застуди. На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 українців, 27 іноземців і персонал – добровольці.

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