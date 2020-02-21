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      Скалецька під час карантину керуватиме МОЗ по скайпу

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      Зоряна Скалецька – очільниця МОЗ / slovoidilo.ua

      МОЗ не буде без керівника, поки Зоряна Скалецька перебуватиме у карантині разом з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями. 20 лютого міністерка вирішила приєднатися до тих, хто буде в обсервації у Нових Санжарах – щоб заспокоїти місцевих мешканців та решту українців.

      Про це голова Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила увечері 20 лютого в ефірі програми "Право на владу". 

      До теми: Сутички у Нових Санжарах: Аваков розповів, як охоронятимуть медзаклад з евакуйованими

      Я буду на постійному зв’язку з міністерством. Постійно всі зами (заступники – 24 канал) у міністерстві будуть працювати. У мене є телефон, у мене є скайп,
      – сказала Скалецька. 

      І наголосила: "Ми будемо проводити наради й міністерство не залишиться без керівництва". А її перебування у медичному центрі "Нові Санжари", мовляв, ще раз доводить, що влада виконала всі необхідні безпекові заходи.

      Нагадаємо, на брифінгу у Нових Санжарах після засідання оперативного штабу уряду прем'єр Гончарук прокоментував рішення Скалецької: це, мовляв, має продемонструвати, що українцям нічого боятися. 

      Коротко про ситуацію в Нових Санжарах

      • Мешканці селища Нові Санжари ще з вечора 19 лютого почали влаштовувати масові протести.
      • Люди виступили проти розміщення у місцевому медцентрі евакуйованих з китайського Уханя.
      • 20 лютого на місце подій з'їхалися поліція та Нацгвардія, привезли навіть військову техніку.
      • Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.
      • Надвечір 20 лютого силовики відтіснили людей, 7 автобусів з евакуйованими заїхали до медцентру.
      • Місцеві кидали камінням у транспорт, кричали: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували сердечка.
      • Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.
      • Постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Затримали 17 людей вранці та ще 7 увечері.
      • У жодного евакуйованого немає симптомів коронавірусу чи іншої застуди.
      • На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 українців, 27 іноземців і персонал – добровольці. 

      Читайте також: Скалецька в обсервації: що відомо про очільницю МОЗ

      Очільниця МОЗ Скалецька відверто розповіла про особисте життя
      20 лютого
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Повернення українців з Китаю Міністерство охорони здоров’я Зоряна Скалецька Новини України
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