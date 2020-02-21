Скалецкая во время карантина будет руководить Минздравом по скайпу

Минздрав не будет без руководителя, пока Зоряна Скалецкая находиться в карантине вместе с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами. 20 февраля министр решила присоединиться к тем, кто будет в обсервации в Новых Санжарах – чтобы успокоить местных жителей и остальных украинцев.

Об этом глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила вечером 20 февраля в эфире программы " Право на власть ".

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Я буду на постоянной связи с министерством. Постоянно все замы (заместители – 24 канал) в министерстве будут работать. У меня есть телефон, у меня есть скайп,

– сказала Скалецкая.

И подчеркнула: "Мы будем проводить совещания и министерство не останется без руководства". А ее пребывания в медицинском центре "Новые Санжары", добавила министр, еще раз доказывает, что власть выполнила все необходимые мероприятия безопасности.

Напомним, на брифинге в Новых Санжарах после заседания оперативного штаба правительства премьер Гончарук прокомментировал решение Скалецкой: это, мол, должно продемонстрировать, что украинцам нечего бояться.

Коротко о ситуации в Новых Санжарах

Жители поселка Новые Санжары еще с вечера 19 февраля начали устраивать массовые протесты.

Люди выступили против размещения в местном медцентре эвакуированных из китайского Уханя.

20 февраля на место событий съехались полиция и Нацгвардия, привезли даже военную технику.

Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.

К вечеру 20 февраля силовики оттеснили людей, 7 автобусов с эвакуированными заехали в медцентр.

Местные бросали камнями в транспорт, кричали: "Позор". Эвакуированные в ответ показывали сердечки.

Полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.

Пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Задержали 17 человек утром и еще 7 вечером.

Ни у одного эвакуированного нет симптомов коронавируса или иной простуды.

На карантине в Новых Санжарах находиться 45 украинцев, 27 иностранцев и персонал – добровольцы.