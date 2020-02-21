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      Скалецкая во время карантина будет руководить Минздравом по скайпу

      - Читати новину українською
      Звездная Скалецкая – руководительница МОЗ / slovoidilo.ua

      Минздрав не будет без руководителя, пока Зоряна Скалецкая находиться в карантине вместе с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами. 20 февраля министр решила присоединиться к тем, кто будет в обсервации в Новых Санжарах – чтобы успокоить местных жителей и остальных украинцев.

      Об этом глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила вечером 20 февраля в эфире программы "Право на власть". 

      К теме: Столкновения в Новых Санжарах: Аваков рассказал, как будут охранять медучреждение с эвакуированными

      Я буду на постоянной связи с министерством. Постоянно все замы (заместители – 24 канал) в министерстве будут работать. У меня есть телефон, у меня есть скайп,
      – сказала Скалецкая. 

      И подчеркнула: "Мы будем проводить совещания и министерство не останется без руководства". А ее пребывания в медицинском центре "Новые Санжары", добавила министр, еще раз доказывает, что власть выполнила все необходимые мероприятия безопасности.

      Напомним, на брифинге в Новых Санжарах после заседания оперативного штаба правительства премьер Гончарук прокомментировал решение Скалецкой: это, мол, должно продемонстрировать, что украинцам нечего бояться. 

      Коротко о ситуации в Новых Санжарах

      • Жители поселка Новые Санжары еще с вечера 19 февраля начали устраивать массовые протесты.
      • Люди выступили против размещения в местном медцентре эвакуированных из китайского Уханя.
      • 20 февраля на место событий съехались полиция и Нацгвардия, привезли даже военную технику.
      • Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.
      • К вечеру 20 февраля силовики оттеснили людей, 7 автобусов с эвакуированными заехали в медцентр.
      • Местные бросали камнями в транспорт, кричали: "Позор". Эвакуированные в ответ показывали сердечки.
      • Полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.
      • Пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Задержали 17 человек утром и еще 7 вечером.
      • Ни у одного эвакуированного нет симптомов коронавируса или иной простуды.
      • На карантине в Новых Санжарах находиться 45 украинцев, 27 иностранцев и персонал – добровольцы. 

      Читайте также: Скалецкая в обсервации: что известно о руководительнице МОЗ

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      20 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Возвращение украинцев из Китая Министерство здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая Новости Украины
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