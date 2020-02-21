Скалецкая во время карантина будет руководить Минздравом по скайпу
Минздрав не будет без руководителя, пока Зоряна Скалецкая находиться в карантине вместе с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами. 20 февраля министр решила присоединиться к тем, кто будет в обсервации в Новых Санжарах – чтобы успокоить местных жителей и остальных украинцев.
Об этом глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила вечером 20 февраля в эфире программы "Право на власть".
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Я буду на постоянной связи с министерством. Постоянно все замы (заместители – 24 канал) в министерстве будут работать. У меня есть телефон, у меня есть скайп,
– сказала Скалецкая.
И подчеркнула: "Мы будем проводить совещания и министерство не останется без руководства". А ее пребывания в медицинском центре "Новые Санжары", добавила министр, еще раз доказывает, что власть выполнила все необходимые мероприятия безопасности.
Напомним, на брифинге в Новых Санжарах после заседания оперативного штаба правительства премьер Гончарук прокомментировал решение Скалецкой: это, мол, должно продемонстрировать, что украинцам нечего бояться.
Коротко о ситуации в Новых Санжарах
- Жители поселка Новые Санжары еще с вечера 19 февраля начали устраивать массовые протесты.
- Люди выступили против размещения в местном медцентре эвакуированных из китайского Уханя.
- 20 февраля на место событий съехались полиция и Нацгвардия, привезли даже военную технику.
- Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.
- К вечеру 20 февраля силовики оттеснили людей, 7 автобусов с эвакуированными заехали в медцентр.
- Местные бросали камнями в транспорт, кричали: "Позор". Эвакуированные в ответ показывали сердечки.
- Полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.
- Пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Задержали 17 человек утром и еще 7 вечером.
- Ни у одного эвакуированного нет симптомов коронавируса или иной простуды.
- На карантине в Новых Санжарах находиться 45 украинцев, 27 иностранцев и персонал – добровольцы.
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