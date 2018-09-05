СНБО не внес 40 российских компаний в санкционные списки

В санкционном списке СНБО относительно российских компаний и бизнесменов существуют существенные отличия от аналогичного списка Министерства финансов США.

Об этом сообщила народный депутат Светлана Залищук в своем блоге на УП.

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В апреле министерство финансов США ввело новые санкции против ряда российских компаний. В тот же день президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от СНБО предложения относительно синхронизации украинского и американского санкционных режимов.

В июле журналистка Валентина Самар и журналисты Центра журналистских расследований обратили внимание, что из украинских списков выпало 40 имен и компаний, причастных к оккупации Крыма и войне на Донбассе, которые есть в американских списках.

"Узнав о такой избирательности, мы обратились к президенту за разъяснениями, как такая ситуация могла возникнуть. Глава его администрации в ответе к нам "включил переадресацию" на СНБО", – написала Залищук.

В СНБО не смогли самостоятельно найти ответы, где потерялись 26 имен (мы направляли обращение в июле, позже добавилось еще 14), и переадресовали КМУ и СБУ, чтобы они "основательно исследовали". Статья 5 Закона Украины "О санкциях" четко говорит, что предложения по санкциям, как и конечное решение – зона ответственности СНБО,

– отметила Залищук.

По ее словам, в КМУ решили перехватить инициативу и внести предложение о включении в список санкций компаний, связанных со строительством Керченского моста (всего 19 юридических лиц), однако очевидным является то, что и этого недостаточно, ведь общий список обнаруженных журналистами и депутатами человек, которых "забыл" СНБО, превысил 40.