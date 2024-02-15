Так, синоптики спрогнозировали, где ждать снега в пятницу, субботу и воскресенье. Также возможен дождь, передает 24 Канал.

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Где будет идти снег

В Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в ближайшие трое суток. Синоптики отметили, что ночью и утром пятницы в западных и северных областях, а в субботу на Закарпатье и Прикарпатье туман.

16 февраля в северо-восточной части, ночью и в Киевской, Черкасской и Кировоградской, в выходные в западных областях, в воскресенье и в северных и местами центральных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков,

– спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Также добавили, что ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Однако, Приазовье днем 16 февраля сильнее, в частности, местами порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Прогноз погоды на 16 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Кстати, в восточных и Сумской областях ночью 1 – 7 мороза, днем около 0. Между тем на остальной территории Украины ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 1 – 6 тепла, в Одесской области до +9. На выходных в западных областях даже 7 – 12 градусов тепла.

Ориентировочный прогноз погоды на 18 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Ждать ли снега весной