Так, в Киеве ожидается снег и гололедица. Об этом сообщили в КГГА, пишет 24 Канал.
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Когда в столице будет идти снег
Местные власти отметили, что снег ожидается уже в ближайшие дни. Кроме того, кое-где будет гололедица. Поэтому водителей призывают позаботиться о безопасности на дороге.
Кроме того, во время снегопадов не паркуйте автомобили вдоль обочины дорог и на тротуарах.
При ухудшении погодных условий не выезжайте в город на автомобиле, чтобы не создавать пробки, ведь в них стоит снегоуборочная техника и машины других экстренных служб. Предпочитайте общественный транспорт,
– призывали в КГГА.
Добавили, что дорожная техника готова выезжать на превентивную обработку улиц. В общей сложности "Киевавтодор" подготовил 533 единицы. Также для обработки покрытий заготовлено 17,3 тысячи тонн соли и 54,5 тысячи тонн песка.
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