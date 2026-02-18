Синоптики назвали 4 области, где в ближайшие дни прогнозируют метели и сильные снегопады

В четверг, 19 февраля, в Украине прогнозируют снег, метели и гололед. Особенно опасно на дорогах будет в Киеве и еще четырех областях.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины и Укргидрометцентре.

Какие области в опасности 19 февраля?

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают украинцев об ухудшении погодных условий 19 февраля. Ночью в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ожидается сильный снег и метели. На дорогах прогнозируется опасность в виде гололеда.

В южных и большинстве центральных областей ночью порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Днем ветреная погода будет наблюдаться и на Левобережье.

На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, будет образовываться гололедица – объявлен І уровень опасности – желтый.

В ГСЧС предупредили, в Киеве и области также будет скользко.



Области, в которых объявлен желтый уровень опасности / Фото Укргидрометцентр

Когда ждать улучшения погоды?

По данным европейских прогностических центров, холод и морозы в Украине будут держаться как минимум до конца февраля. Кроме того, синоптики прогнозируют температурные колебания и периодические осадки различного типа.

Днем 19 февраля после активного циклона "Wally" непогода отступит, взамен придет активный циклон "Xira". Украинцам стоит ожидать переменчивую и по-зимнему неустойчивую погоду. Интенсивность осадков должна снизиться, однако временами все же будет идти снег.