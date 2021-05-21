Зимняя погода не спешит покидать Карпаты, периодически присыпая горы снегом.
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Погода в Карпатах
По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на 07:00 21 мая на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями.
Температура воздуха достигает отметки в -1 градус, на горе лежит снег. Ветер там дует северный и северо-западный, разгоняется до 5 – 6 метров в секунду.
Прогноз погоды в Украине
- Погода в Украине 21 мая будет в основном без осадков. Хотя небо будет облачным, грозы и шквальные ветры наконец покинули Украину. Температура воздуха составит от +15 до +20 градусов.
- На 22 мая синоптики прогнозируют солнечную погоду на большинстве территории. Облачность и небольшой дождь ожидают только на Западе, Донетчине, Херсонщине и в Крыму. Воздух прогреется до +17...+25 градусов.