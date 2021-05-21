Зимова погода не спішить залишати Карпати, періодично притрушуючи гори снігом.
Читайте також Майже як влітку: коли в Україну прийде спека
Погода у Карпатах
За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 07:00 21 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями.
Температура повітря сягає позначки у -1 градус, на горі лежить сніг. Вітер там дує північний та північно-західний, розганяється до 5 – 6 метрів за секунду.
Прогноз погоди в Україні
- Погода в Україні 21 травня буде здебільшого без опадів. Хоч небо буде хмарним, грози й шквальні вітри нарешті залишили Україну. Температура повітря становитиме від +15 до +20 градусів.
- На 22 травня синоптики прогнозують сонячну погоду на більшості території. Хмарність та невеликий дощ очікують лише на Заході, Донеччині, Херсонщині та в Криму. Повітря прогріється до +17…+25 градусів.