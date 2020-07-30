На юго-западе Москвы 30 июля выпал снег. Местные жители поражены, метеорологи говорят, что это не аномалия. Мол, регион находится под влиянием циклона.

В Москве 30 июля начал падать снег, хотя синоптики такую ​​вероятность не предполагали, сообщают "Известия".

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Люди поражены нетипичной для лета погодой. Зато метеорологи не видят в этом ничего аномального.

Московский регион сейчас находится под влиянием тыловой части циклона. В этом явлении нет ничего необычного, оно бывает ежегодно,

– отметили в Гидрометцентре.

Снег зафиксировали в столичном районе Зюзино, расположенном на юго-западе города.

Метеорологи говорят, что в действительности падал мелкий град, который не успел растаять, приблизившись к земле.

Снег в Москве 30 июля: смотрите видео