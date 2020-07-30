В Москве в конце июля выпал снег: видео
На юго-западе Москвы 30 июля выпал снег. Местные жители поражены, метеорологи говорят, что это не аномалия. Мол, регион находится под влиянием циклона.
В Москве 30 июля начал падать снег, хотя синоптики такую вероятность не предполагали, сообщают "Известия".
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Люди поражены нетипичной для лета погодой. Зато метеорологи не видят в этом ничего аномального.
Московский регион сейчас находится под влиянием тыловой части циклона. В этом явлении нет ничего необычного, оно бывает ежегодно,
– отметили в Гидрометцентре.
Снег зафиксировали в столичном районе Зюзино, расположенном на юго-западе города.
Метеорологи говорят, что в действительности падал мелкий град, который не успел растаять, приблизившись к земле.
Снег в Москве 30 июля: смотрите видео