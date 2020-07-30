У Москві наприкінці липня випав сніг: відео
На південному заході Москви 30 липня випав сніг. Місцеві мешканці вражені, метеорологи кажуть, що це не аномалія. Мовляв, регіон перебуває під впливом циклону.
У Москві 30 липня почав падати сніг, хоча синоптики таку ймовірність не передбачали, повідомляють "Известия".
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Люди вражені нетиповою для літа погодою. Натомість метеорологи не бачать у цьому нічого аномального.
Московський регіон наразі перебуває під впливом тилової частини циклону. У цьому явищі немає нічого незвичайного, воно буває щороку,
– зазначили в гідрометцентрі.
Сніг зафіксували у столичному районі Зюзіно, розташованому на південному заході міста.
Метеорологи кажуть, що насправді падав дрібний град, який не встиг розтанути, наблизившись до землі.
Сніг у Москві 30 липня: дивіться відео