Потужні зливи зі шквальним вітром накрили Москву 27 липня. Через негоду затопило станцію метро та розмило проїжджу частину в декількох районах.

Російські комунальники кажуть, що попереджали про грозу заздалегідь. За даними російських синоптиків, до кінця дня в місті литиме дощ, можливий град та пориви вітру до 14 – 19 метрів в секунду. Про це повідомляє "Медуза".

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Що відомо про наслідки негоди в Москві

Користувачі соцмереж кажуть, що станцію метро "Ботанічний сад" та підземний перехід на півночі Москви затопило.

На відео видно, як потоки води стікають по східцях вестибюля станції.

Дивіться відео затопленої в Москві станції метро:

Москва, станция Ботанический сад сейчас. Может стоит переименовать его в «Ботанический аквапарк»? pic.twitter.com/BVBrzWUYkG — Московские новости (@moskow_vk) July 27, 2020

Сейчас недалеко от станции «Ботанический сад». pic.twitter.com/Q7NbpkqWux — Московские новости (@moskow_vk) July 27, 2020

Під час грози в Москві зупинився також рух трамваїв через вирвані дерева. В деяких районах міста через зливи підтопило проїжджу частину.

Ще одне відео затопленої водою Москви: