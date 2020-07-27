Негода у Москві: станції метро затопило, транспорт паралізований – відео
Потужні зливи зі шквальним вітром накрили Москву 27 липня. Через негоду затопило станцію метро та розмило проїжджу частину в декількох районах.
Російські комунальники кажуть, що попереджали про грозу заздалегідь. За даними російських синоптиків, до кінця дня в місті литиме дощ, можливий град та пориви вітру до 14 – 19 метрів в секунду. Про це повідомляє "Медуза".
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Що відомо про наслідки негоди в Москві
Користувачі соцмереж кажуть, що станцію метро "Ботанічний сад" та підземний перехід на півночі Москви затопило.
На відео видно, як потоки води стікають по східцях вестибюля станції.
Дивіться відео затопленої в Москві станції метро:
Під час грози в Москві зупинився також рух трамваїв через вирвані дерева. В деяких районах міста через зливи підтопило проїжджу частину.
Ще одне відео затопленої водою Москви: