Погода в апреле удивляет: местами шел снег, а во Львове – новый температурный рекорд

В нескольких регионах Украины 29 апреля шел небольшой снег. В то же время синоптики прогнозируют заморозки в воздухе на ближайшие дни.

Кадры апрельского снега показали местные паблики.

Где в Украине шел снег?

Днем 29 апреля незначительный снег заметили жители Киева, Черниговской области и Львова. Местные паблики обнародовали видео, на которых видно, как светит солнце и идут небольшие осадки.

В то же время во Львове синоптики зафиксировали новую рекордно низкую температуру этого дня, сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии. Она составляла -2,4 градуса, тогда как предыдущий показатель в 0,4 градуса держался с 1976 года.

Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в сервисе Погода от 24 Канала.

Напомним, что ранее синоптики объявляли II уровень опасности (оранжевый) по всей Украине, кроме побережья морей и Крыма. В ночные часы ожидаются заморозки в воздухе 0 – 3 градуса. Кое-где предупреждение о непогоде будет действовать до 2 мая, добавили в Укргидрометцентре.

Когда в Украине потеплеет?

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу, которое выйдет вскоре, рассказала, что погоду в Украине продолжает определять прохладная воздушная масса. В ближайшие дни температура днем будет от +6 до +11 градусов. Кое-где на Юге пригреет до +15 градусов, прогнозируют синоптики.

По словам Натальи Птухи, частичное потепление может начаться в первые дни мая. Однако тепло будет сдержанным.