В Укргидрометцентре отмечают, что интенсивность морозов будет идти на спад. То есть ожидать, что отметки термометров опустят до -25 или даже до -35 градусов по Цельсию, не стоит. В то же время в этом материале 24 Канала читайте о том, где больше всего выпало снега и произошло дорожно-транспортное происшествие за последнее время.
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Одессу и Николаев засыпало снегом
Местные телеграм-каналы Одесской и Николаевской публикуют видео, на которых видны заснеженные города этих регионов. Кадры действительно очаровательны и заслуживают внимания.
Кроме того, следует отметить, что на полную мощность работает вся спецтехника, которая обеспечивает то, чтобы дороги и тротуары были расчищены от снега и ими могли передвигаться автомобили и пешеходы.
По городу работает 55 единиц спецтехники предприятия. Расчистка производится колоннами по соответствующим маршрутам,
– говорится в сообщении Департамента городского хозяйства Одессы.
Жителей заснеженных городов просят не оставлять без нужды дома, не пользоваться без крайней необходимости автотранспортом и не оставлять машины вдоль дорог, ведь это может помешать работе специальной техники.
Как в Николаеве коммунальщики расчищают дороги: видео из социальных сетей
Одессу замело снегом: волшебные кадры из соцсетей и местных СМИ
Шквал аварий в Одесской области: среди пострадавших есть дети
В Украинской службе информации больше подробно рассказали о дорожно-транспортных происшествиях, которые случались из-за налипания мокрого снега и гололедицы на дрогах 28 января.
В Арцизском районе, на трассе Одесса – Рени. Легковой автомобиль съехал в кювет, в результате 63-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом бедра и ушиб позвоночника и в тяжелом состоянии была госпитализирована в Татарбунарскую ЦРБ,
– написали в Украинской службе информации.
Кроме того, там отметили, что ДТП также произошло в Беляевском районе на трассе Беляевка – Маяки. Собственно, из-за столкновения двух легковых автомобилей пострадали 2 ребенка. Их госпитализировали в Одесскую областную детскую клиническую больницу. В то же время, пострадал 22-летний мужчина.
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Также вспомним, что 28 января произошла авария возле села Новоселовка Килийской общины на Одесщине. В результате погибла женщина.
33-летний водитель легковушки, двигаясь в направлении Измаила, не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель не пострадал, а вот 63-летняя знакомая мужчины, которая была на пассажирском сиденье, получила серьезные травмы. От них она скончалась в больнице,
– констатировали в Украинской службе информации.
Известно, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Авария поблизости Новоселовки на Одесщине / Фото Украинской службы информации
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Трасса между Одессой и Николаевом "как стекло"
- Местные водители на Юге Украины сообщают, что на основных магистралях из Николаева – гололедица. Дорога очень скользкая и самое главное – не усыпана.
- То есть, можно констатировать, что спецтехника все же не справляется с большим количеством снега. Известно, что пока трассы из Николаева на Киев, Одессу, Кропивницкий "как стекло", и лучше на время воздержаться от поездок ими.
- К этой теме также напомним, что в Молдове из-за непогоды опрокинулся автобус, что следовал в Одессу. Заметим, что в салоне находился 21 пассажир.