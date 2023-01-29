В Укргідрометцентрі зазначають, що інтенсивність морозів йтиме дедалі лише на спад. Тобто очікувати, що позначки термометрів опустять до -25 чи навіть -35 градусів за Цельсієм, не варто. Водночас у цьому матеріалі 24 Каналу читайте про те, де найбільше випало снігу та сталося дорожньо-транспортних пригод за останній час.

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Одесу та Миколаїв засипало снігом

Місцеві телеграм-канали Одещини та Миколаївщини публікують відео, на яких видно засніжені міста цих регіонів. Кадри справді чарівні та заслуговують уваги.

Окрім того, варто зазначити, що на повну потужність працює вся спецтехніка, яка забезпечує те, аби дороги та тротуари були розчищені від снігу та ними могли пересуватись автомобілі й пішоходи.

Наразі по місту працює 55 одиниць спецтехніки підприємства. Розчищення проводиться колонами за відповідними маршрутами,

– йдеться у повідомленні Департаменту міського господарства Одеси.

Жителів засніжених міст просять не залишати без потреби будинки, не користуватися без крайньої потреби автотранспортом та не залишати машини вздовж доріг, адже це може стати на заваді роботи спеціальної техніки.

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Шквал аварій на Одещині: серед постраждалих є діти

В Українській службі інформації більш детально розповіли про дорожньо-транспортні пригоди, які траплялися через налипання мокрого снігу та ожеледиці на дрогах 28 січня.

В Арцизькому районі, на трасі Одеса – Рені. Легковий автомобіль з'їхав у кювет, у результаті 63-річна пасажирка отримала закриту черепно-мозкову травму, перелом стегна та забій хребта і в тяжкому стані була госпіталізована до Татарбунарської ЦРЛ,

– написали в Українській службі інформації.

Окрім того, там зазначили, що ДТП також сталася в Біляївському районі, що на трасі Біляївка – Маяки. Власне, через зіткнення двох легкових автомобілів постраждали 2 дітей. Їх госпіталізували до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Водночас постраждав 22-річний чоловік.

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Також згадаємо, що 28 січня трапилася аварія біля села Новоселівка Кілійської громади, що на Одещині. Внаслідок неї загинула жінка.

33-річний водій легковика, рухаючись в напрямку Ізмаїла, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Керманич не постраждав, а от 63-річна знайома чоловіка, яка була на пасажирському сидінні, зазнала серйозних травм. Від них вона померла в лікарні,

– констатували в Українській службі інформації.

Відомо, що на місці події працювала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.



Аварія поблизу Новоселівки на Одещині / Фото Української служби інформації

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