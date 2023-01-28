Обробляти дорогу протиожеледними матеріалами та очищати від снігу комунальники почали від учора. Однак ситуація на дорогах залишається ризиковою, адже негода триває.

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Аби впоратися з наслідками негоди залучили 71 одиницю техніки

Південну частину Одещини засипає снігом. Комунальники працюють не покладаючи рук, адже через негоду ситуація на дорогах суттєво погіршилася.

Загалом в області над ліквідацією наслідків негоди працює 71 одиниця техніки та 85 робітників, повідомили в Службі автомобільних доріг. Зокрема дороги обробляють протиожеледними матеріалами та очищають їх від снігу.

Водночас на трасі Одеса – Рені через ДТП та негоду утворився великий затор, що сягає до 15 кілометрів. Зазначають, що несприятливі погодні умови зберігатимуться весь день і продовжаться 29 січня.

Просимо водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, враховувати погодні умови та планувати свої маршрути заздалегідь, за можливості не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані,

– закликали у службі.

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Сніг та морози повертаються в Україну

Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла 24 Каналу, коли слід чекати снігопадів. За її словами, морози та снігові опади можуть повернутися в Україну вже наприкінці цього місяця.

Наталія Голеня додала, що, ймовірно, сніг падатиме 29 січня – 1 лютого. При цьому температура повітря вночі триматиметься нижче нуля.