Однак, на жаль, не всі розуміють, чому діє така заборона та все ще дозволяють собі запускати салюти. Так, відео чергового обурливого інциденту опублікували у місцевих телеграм-каналах Одеси, повідомляє 24 Канал.
Через повномасштабну війну Росії в Україні не перший місяць триває заборона на продаж та використання піротехнічних засобів. Зокрема й тому, що їхній звук дуже схожий на звук вибухів ворожих ракет.
Однак, на жаль, не всі розуміють, чому діє така заборона та все ще дозволяють собі запускати салюти. Так, відео чергового обурливого інциденту опублікували у місцевих телеграм-каналах Одеси, повідомляє 24 Канал.