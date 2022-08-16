У законопроєкті запропонували заборонити використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Відповідний документ розмістили на сайті ВРУ.

До теми У Львові додумалися запустити феєрверки посеред ночі: обурливе відео

Українці будуть без салютів

Згідно з документом, пропонується заборонити проведення будь-яких заходів із використанням салютів, за виключенням сценічних піротехнічних виробів, феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму.

Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки ЗСУ, Нацполіцією та аварійно-рятувальними службами.

Такі зміни вирішили ввести через те, що багато українців тікали від вибухів, чули їх та були налякані. Тому війна – не час для салютів.

Феєрверки лякають українців

Під час повітряної тривоги біля Одеси 18 червня люди додумались запустити салют. Однак влада одразу зазначила, що до "жартівників" виїхала поліція. Феєрверки пустили в селі Крижанівка.

Крім того, 11 червня у Львові теж хтось додумався посеред ночі запустити у небо феєрверки.

Який штраф за салют

Наразі в Україні діє закон про адміністративні правопорушення, яким передбачена відповідальність за порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів – штраф від 595 до 1 020 гривень.

Крім того, існує відповідальність за порушення законодавчих актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму та правил дотримання тиші у населених пунктах. Для звичайних громадян це штраф у розмірі від 85 до 255 гривень.

Вас може зацікавити – У росії через феєрверки спалахнула лісова пожежа: дивіться відео