Салюти запустили в селі Крижанівка, що біля Одеси. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук наголосив, що таких порушників жорстко каратимуть, відповідно до чинного законодавства.

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Чекайте гостей від поліції, а поліції щира подяка,

– наголосив Братчук.

Звуки салюту під час сирен неабияк налякали місцевих, люди – обурені. У мережі оприлюднили відео інциденту.

Салют під час тривоги в Одесі (на відео присутня ненормативна лексика):

Попередніх "жартівників" вже затримали

Ввечері 3 червня був схожий випадок. По всій Україні оголосили повітряну тривогу, але група місцевих "жартівників" в Одесі вирішила запустити у цей час салюти.

Патрульні поліцейські одразу прибули на місце. Вони затримали осіб, які вирішили порушити режим тиші, тож покарання молодики не уникнуть.

Салюти після обстрілу Києва

У Києві ввечері 5 червня на Осокорках невідомі вирішили запустити феєрверки. Звуки дуже схожі на вибухи. Не всім було видно з вікон феєрверки, тому кияни злякались. Цинізму витівці додає не тільки те, що в Україні війна, але й обстріл Києва, який відбувся 5 червня.

Нагадаємо, 5 червня росіяни вкотре атакували Київ, випустивши ракети з Каспійського моря. Окупанти вдарили з літаків Ту-95 по Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Вони влучили у завод та військовий об'єкт.

Зауважимо! У Київраді зареєстрували законопроєкт про заборону на продаж і використання феєрверків, салютів та іншої піротехніки в столиці та області під час воєнного стану.

До слова, у Чернівцях 38-річний чоловік теж додумався запустити салют під час воєнного стану. Це було ще в квітні. Поліцейські швидко його знайшли, а згодом він отримав і повістку.

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