Салюты запустили в селе Крыжановка возле Одессы. Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подчеркнул, что таких нарушителей будут жестко наказывать, согласно действующему законодательству.

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Ждите гостей из полиции, а полиции искренняя благодарность,

– подчеркнул Братчук.

Звуки салюта во время сирен изрядно испугали местных, люди – возмущены. В сети обнародовали видео инцидента.

Салют во время тревоги в Одессе (на видео присутствует ненормативная лексика):

Предыдущих "шутников" уже задержали

Вечером 3 июня был схожий случай. По всей Украине объявили воздушную тревогу, но группа местных "шутников" в Одессе решила запустить в это время салюты.

Патрульные полицейские сразу прибыли на место. Они задержали лиц, решивших нарушить режим тишины, поэтому от наказания молодые люди не уйдут.

Салюты после обстрела Киева

В Киеве вечером 5 июня на Осокорках неизвестные решили запустить фейерверки. Звуки очень похожи на взрывы. Не всем было видно из окон фейерверки, поэтому киевляне испугались. Цинизма выходке добавляет не только то, что в Украине война, но и обстрел Киева, который произошел 5 июня.

Напомним, 5 июня россияне в очередной раз атаковали Киев, выпустив ракеты из Каспийского моря. Оккупанты ударили с самолетов Ту-95 по Дарницкому и Днепровскому районам столицы. Они попали в завод и военный объект.

Заметим! В Киевсовете зарегистрировали законопроект о запрете на продажу и использование фейерверков, салютов и другой пиротехники в столице и области во время военного положения.

К слову, в Черновцах 38-летний мужчина тоже придумал запустить салют во время военного положения. Это было еще в апреле. Полицейские быстро его обнаружили, а впоследствии он получил и повестку.

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