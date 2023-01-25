Однако, к сожалению, не все понимают, почему действует такой запрет и все еще позволяют себе запускать салюты. Так, видео очередного возмутительного инцидента опубликовали в местных телеграм-каналах Одессы, сообщает 24 Канал.
Из-за полномасштабной войны России в Украине не первый месяц продолжается запрет на продажу и использование пиротехнических средств. В том числе и потому, что их звук очень похож на звук взрывов вражеских ракет.
Однако, к сожалению, не все понимают, почему действует такой запрет и все еще позволяют себе запускать салюты. Так, видео очередного возмутительного инцидента опубликовали в местных телеграм-каналах Одессы, сообщает 24 Канал.