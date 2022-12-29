В частности, в новогоднюю ночь, как и в любую другую, гражданам и гостям Украины запрещено находиться на улице в комендантский час, а также использовать пиротехнические средства. Об этом рассказал в блиц-интервью глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

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Что ожидает нарушителей комендантского часа

По словам Игоря Клименко, комендантский час устанавливают военные администрации и его продолжительность установлена в каждом регионе в зависимости от оперативной обстановки. А потому и придерживаться его нужно, несмотря на праздничные дни.

В стране – военное положение, предусматривающее ряд ограничений. Люди должны это понимать. О каких празднованиях в публичных местах в комендантский час в принципе может идти речь?

– подчеркнул глава Нацполиции Украины.

Следовательно, правоохранители в новогоднюю ночь будут работать по привычной схеме. Так что если люди будут нарушать требования военного положения, их может остановить патруль для проверки личности. Именно поэтому необходимо иметь с собой документы, удостоверяющие личность. Если же их не будет – нарушителя могут забрать в отдел для установления личности.

Также при необходимости полицейские могут провести поверхностный осмотр граждан и их автомобилей. И если в процессе проверки окажется, что человек подозревается в незаконной деятельности и есть законные основания, его могут и задержать.

Хотелось бы там (в участке – 24 канал) оказаться в новогоднюю ночь? Не думаю. Поверьте, и нам этого не хотелось бы. Но полиция обязана проверить тех, кто нарушает комендантский час. Поэтому, если упростить, то если вы законопослушный гражданин/гражданка с документами и решил прогуляться в комендантский час, вас могут проверить и отпустить с предупреждением. Если же нет документов или есть обоснованные сомнения в ваших намерениях, то есть риск новогоднюю ночь провести в подразделении полиции,

– сказал Игорь Клименко.

Запрещено также использовать пиротехнические средства

Глава Нацполиции Украины также отметил, что кроме соблюдения комендантского часа запрещено продавать и использовать пиротехнику. Нарушение этого запрета вызовет мгновенную и строгую ответственность.

Так, ответственность за нарушение запрета предусмотрена в Кодексе Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе. И влечет она за собой наказание в виде:

штрафа в несколько сотен гривен,

арест и ограничение свободы, если квалифицируют как преступление (хулиганство).

Здесь в первую очередь дело не просто в нарушении запрета, а в том, как люди могут воспринять эти салюты и петарды. Пиротехника сейчас – это не о праздновании. Это напоминание о взрывах. Миллионам людей в Украине и так психологически сложно переживать войну. Поэтому призываю подумать об этих гражданах и обойтись без пиротехники. После Победы будем запускать салюты вместе,

– подчеркнул Клименко.

Новый год и военное положение