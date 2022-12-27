Подробности рассказал заместитель председателя Ивано-Франковской ОВА Виталий Ильчишин.

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Изменения комендантского часа в Прикарпатье

С 31 декабря комендантский час будет действовать с 00:00 до 5:00. А уже с 11 января – 23:00 до 5:00. Следует напомнить, что в настоящее время запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность.

Специальные пропуска действуют только в пределах территории, где введен комендантский час и их учет также осуществляет комендатура на территории, где был введен комендантский час.

Будет ли действовать комендантский час в Новый год

Как рассказала спикер председателя Национальной полиции Украины Марьяна Рева, в новогоднюю ночь комендантского часа не будут отменены. Несмотря на праздник, люди должны понимать, что есть требования комендантского часа, поэтому представитель председателя Нацполиции заверила – правоохранители и в новогоднюю ночь будут проверять нарушителей.

Комендантский час в регионах

В Новогоднюю ночь в регионах Украины будут действовать следующие ограничения:

В Киевской, Харьковской, Запорожье, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской, в Киеве и Кривом Роге – с 23:00 до 5:00;

На Львовщине, Днепропетровщине, Винницкой, Волынской, Житомирской, Николаевской, Хмельницкой, в Ровенской и Черновицкой области – с 00:00 до 5:00;

В Черниговской и Сумской – с 23:00 до 4:00;

В Луганской и Донбассе – с 21:00 до 5:00;

В Херсонской области – с 19:00 до 6:30.

В то же время на Закарпатье комендантского часа нет, поэтому в новогоднюю ночь его тоже не будет.