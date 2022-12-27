Об этом говорится в Законе "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Подробнее рассказывает 24 канал.
Обратите внимание Выходные в 2023 году: календарь праздников в условиях военного положения, будут ли дополнительные выходные дни
Дополнительных выходных в январе не будет
Раньше, когда праздники приходились на субботу или воскресенье, выходной был и в понедельник. Впрочем, в условиях полномасштабной войны выходные не переносятся на следующий день.
В частности, согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" во время военного положения не применяются нормы, устанавливающие праздничные и нерабочие дни.
Поэтому выходные 1 и 7 января в 2023 году не переносятся на понедельники 2 и 9 января и будут обычными рабочими днями.