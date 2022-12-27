Про це йдеться в Законі "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Детальніше розповідає 24 канал.
Зверніть увагу Вихідні у 2023 році: календар свят в умовах воєнного стану, чи будуть додаткові вихідні дні
Додаткових вихідних у січні не буде
Раніше, коли свята припадали на суботу або неділю, вихідний був і в понеділок. Втім, в умовах повномасштабної війни вихідні не переносяться на наступний день.
Зокрема, відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" під час воєнного стану не застосовуються норми, що встановлюють святкові та неробочі дні.
Тож вихідні 1 та 7 січня у 2023 році не переносяться на понеділки 2 і 9 січня та будуть звичайними робочими днями.