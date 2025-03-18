Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда будет снег

Синоптики прогнозировали, что во вторник, 18 марта, на Юго-Востоке, днем и в северных областях местами небольшой мокрый снег. На остальной территории пока осадков пока не будет.

19 марта в Украине, кроме западных и большинства южных областей, небольшой, в восточных областях умеренный мокрый снег,

– отметили в Укргидрометцентре.

Впрочем, уже 20 марта без осадков по всей Украине.

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Прогноз погоды на 18 – 20 марта / Скриншоты из Укргидрометцентра

К слову, в ближайшие двое суток ночью 0 – -8 градусов, в Карпатах даже до -13 градусов. Днем в Украине 0 – +7 градусов.

Уже с четверга ожидается повышение температуры. Ночью +1 – -5 градусов, днем +5 – +10 градусов, а в юго-западной части даже до +13.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Однако 18 марта в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях порывы 15 – 20 метров в секунду.

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Снег в Киеве