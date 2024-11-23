Когда прекратятся же осадки в Украине, сообщает 24 Канал.

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Как долго еще будут дожди и снег

В Укргидрометцентре прогнозировали, что на Востоке 24 ноября будет идти умеренный (в Луганской и Донецкой областях местами значительный), 25 – 26 ноября местами небольшой мокрый снег, налипание мокрого снега. Между тем на остальной территории уже без осадков.

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Прогноз погоды на 24 – 26 ноября / Скриншоты из Укргидрометцентра

Синоптики добавили, в Карпатском регионе, днем 26 ноября на Западе небольшой дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны, кроме Юга, местами гололедица.

Кстати, в воскресенье на Юго-Востоке и в Карпатах местами порывы северо-западного ветра, 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью -1 – -7 градусов, 24 ноября на Востоке, 25 – 26 ноября на Западе, днем в Украине от -3 до +2 градусов. В южной части, 25 – 26 ноября и в западных областях 0 – +5 градусов.

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