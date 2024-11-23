Коли припиняться ж опади в Україні, повідомляє 24 Канал.
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Як довго ще будуть дощі і сніг
В Укргідрометцентрі прогнозували, що на Сході 24 листопада йтиме помірний (у Луганській та Донецькій областях подекуди значний), 25 – 26 листопада місцями невеликий мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Тим часом на решті території вже без опадів.
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Прогноз погоди на 24 – 26 листопада / Скриншоти з Укргідрометцентру
Синоптики додали, у Карпатському регіоні, вдень 26 листопада на Заході невеликий дощ та мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах країни, крім Півдня, місцями ожеледиця.
До речі, у неділю на Південному Сході та в Карпатах подекуди пориви північно-західного вітру, 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі -1 – -7 градусів, 24 листопада на Сході, 25 – 26 листопада на Заході, вдень в Україні від -3 до +2 градусів. У південній частині, 25 – 26 листопада й у західних областях 0 – +5 градусів.
Погода на зиму 2024 – 2025
- Раніше метеорологиня Віра Балабух в інтерв'ю 24 Каналу розповідала, очікується, що ця зима буде теплою. Середня за сезон температура може перевищити норму на 2 градуси.
- Експертка зауважила, за останні 30 років зима в нашій державі стала теплішою майже на 1,5 градуса, порівняно з 70 – 80 роками минулого століття. Додала, дуже ймовірно, такі тенденції збережуться і цього року.
- Водночас Балабух наголосила, різкі зниження температури та вторгнення арктичного холоду також можливі.
- До речі, зазвичай найнижча температура повітря взимку спостерігається у східних областях і на високогір'ї Карпат. Ймовірно, цей рік не буде винятком. Однак, спрогнозувати зараз, чи вдарять морози до -30 градусів і де саме, – неможливо, наголосила метеорологиня.