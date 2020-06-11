Южно-Африканскую Республику утром 11 июня накрыли снегопады. Такая погода является привычной для этого времени, потому что сейчас в стране – зима.

Обычно в это время в столице страны Кейптауне становится прохладно и влажно, сообщает Snow Report SA.

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Синоптики прогнозировали снег в ЮАР и Лесото с 10 июня. Местные радуются такой погоде и публикуют фото и видео в соцсетях.

На фото видно, что снега выпало много, а осадки до сих пор продолжаются.

Южную Африку засыпало снегом / Фото Snow Report SA

В общем, на горных вершинах мыса на этой неделе выпадет до 25 сантиметров снега. В населенных пунктах, расположенных на высоте 1 400 метров, снег может задержаться из-за мороза.

В Южной Африке выпал снег: видео

Что известно о климате в ЮАР? Большая часть Западно-Капской провинции Южно-Африканской Республики расположена в области Капских гор с высотами от 1000 до 2300 метров. Климат провинции меняется с прохладного и дождливого до жаркого.

Расположение Южно-Африканской Республики на карте: