Південно-Африканську Республіку вранці 11 червня накрили снігопади. Така погода є звичною для цього часу, адже зараз у країні – зима.

Зазвичай у цей час у столиці країни Кейптауні стає прохолодно та вогко, повідомляє Snow Report SA.

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Синоптики прогнозували сніг у ПАР та Лесото з 10 червня. Місцеві радіють такій погоді та публікують фото та відео у соцмережах.

На фото видно, що снігу випало багато, а опади досі продовжуються.

Південну Африку засипало снігом / Фото Snow Report SA

Загалом на вершинах гірських хребтів мису цього тижня випаде до 25 сантиметрів снігу. У населених пунктах, розташованих на висоті 1 400 метрів, сніг може затриматися через мороз.

У Піденній Африці випав сніг: відео

Що відомо про клімат в ПАР?Велика частина Західно-Капської провінції Південно-Африканської Республіки розташована в області Капських гір – з висотами від 1000 до 2300 метрів. Клімат провінції змінюється з прохолодного і дощового до спекотного.

Розташування Південно-Африканської Республіки на карті: