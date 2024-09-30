Так, видео с заснеженными Карпатами опубликовали в ГСЧС Ивано-Франковской области. У Государственной пограничной службе также добавили, что "зима пересекла границу".

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Зимняя сказка в Карпатах

В понедельник, 30 сентября, в Украине выпал первый снег. Так, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях в горах уже наснежило.

Как рассказали в ГСЧС Прикарпатья, сейчас в горах температура опустилась до -5 градусов мороза. Также на высокогорье Карпат сильные порывы ветра – от 20 до 22 метров в секунду.

Спасатели отметили, что в такую погоду лучше отказаться от походов в горы. Также там напомнили, что стоит позаботиться о защите, ведь в первую очередь обморожению подвергаются открытые участки кожи.

Снег в Карпатах: смотрите видео

В ГПСУ также опубликовали фото с первым снегом. Пограничники метко добавили, что зима уже пересекла украинскую границу.

Снег на границе с Румынией / Фото ГПСУ

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу сообщала, что 30 сентября на высокогорье Карпат может быть мокрый снег. Она также предупредила, что с первых дней октября может быть локальное снижение до 0, однако такое похолодание пока не массовое.