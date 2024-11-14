Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы. В четверг, за исключением южных областей, ожидаются гололедица и налипание мокрого снега.

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Снег в Украине

Так, в сети пишут, что снег этой ночью накрыл Днепропетровскую, Полтавскую, Кировоградскую, Винницкую, Ивано-Франковскую и другие области.

Особенно много снега выпало в Харькове, где он порадовал местных сказочными пейзажами, однако добавил работы местным коммунальщикам. Жители города публикуют видео, на которых видно значительный слой снега, который кому-то нужно было убрать.

Снег выпал в Украине: смотрите видео

Поэтому коммунальные службы Харькова вели работы по уборке первого снега с самого утра. Они расчищают внутриквартальные дороги, тротуары и придомовые территории. К работам привлечено более 1,6 тысяч человек и спецтехника предприятия.

Коммунальщики убирают снег в Харькове: фото Харьковского горсовета

В такие снежную погоду советуем водителям соблюдать безопасную дистанцию. Двигайтесь на пониженной скорости и избегайте резких маневров, которые могут вызвать скольжение. Не менее внимательными должны быть и пешеходы – помните, в плохой погоде тормозной путь авто увеличивается.

Ситуация на дорогах Украины: смотрите видео