Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Будет ли еще бабье лето, а зимой морозы до -30: интервью метеоролога о погоде в Украине

Прогноз погоды в Украине на 14 ноября

Синоптики ожидают 14 ноября облачную погоду во всех областях.

На Юге прогнозируется небольшой дождь; ночью и утром местами туман. Температура ночью опустится до 0...+5, днем будет подниматься до +4...+9. В Крыму будет до +12.

На остальной территории небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, только на Прикарпатье и Закарпатье днем без осадков. Температура ночью в среднем от +3 до -2, днем столбики термометра будут достигать 0...+5.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью -1...-6, днем около 0.

В западных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 3 – 8 метров в секунду.

Погода в областных центрах

  • Киев +1...+3
  • Ужгород +3...+5
  • Львов +2...+4
  • Ивано-Франковск +2...+4
  • Тернополь +2...+4
  • Черновцы +2...+4
  • Хмельницкий +2...+4
  • Луцк +1...+3
  • Ровно +1...+3
  • Житомир +1...+3
  • Винница +2...+4
  • Одесса +7...+9
  • Николаев +6...+8
  • Херсон +6...+8
  • Симферополь +9...+11
  • Кропивницкий +3...+5
  • Черкассы +2...+4
  • Чернигов +2...+4
  • Сумы +2...+4
  • Полтава +2...+4
  • Днепр +3...+5
  • Запорожье +6...+8
  • Донецк +3...+5
  • Луганск +3...+5
  • Харьков +2...+4

Прогноз погоды в Украине на 14 ноября / Укргидрометцентр