Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди в Україні на 14 листопада
Синоптики очікують 14 листопада хмарну погоду у всіх областях.
На Півдні прогнозується невеликий дощ; вночі та вранці місцями туман. Температура вночі опуститься до 0...+5, вдень підійматиметься до +4...+9. У Криму буде до +12.
На решті території невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень без опадів. Температура вночі в середньому від +3 до -2, вдень стовпчики термометра сягатимуть 0...+5.
В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Температура вночі -1...-6, вдень близько 0.
В західних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 3 – 8 метрів за секунду.
Погода в обласних центрах
- Київ +1...+3
- Ужгород +3...+5
- Львів +2...+4
- Івано-Франківськ +2...+4
- Тернопіль +2...+4
- Чернівці +2...+4
- Хмельницький +2...+4
- Луцьк +1...+3
- Рівне +1...+3
- Житомир +1...+3
- Вінниця +2...+4
- Одеса +7...+9
- Миколаїв +6...+8
- Херсон +6...+8
- Сімферополь +9...+11
- Кропивницький +3...+5
- Черкаси +2...+4
- Чернігів +2...+4
- Суми +2...+4
- Полтава +2...+4
- Дніпро +3...+5
- Запоріжжя +6...+8
- Донецьк +3...+5
- Луганськ +3...+5
- Харків +2...+4
Прогноз погоди в Україні на 14 листопада / Укргідрометцентр