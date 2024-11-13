Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 14 листопада

Синоптики очікують 14 листопада хмарну погоду у всіх областях.

На Півдні прогнозується невеликий дощ; вночі та вранці місцями туман. Температура вночі опуститься до 0...+5, вдень підійматиметься до +4...+9. У Криму буде до +12.

На решті території невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень без опадів. Температура вночі в середньому від +3 до -2, вдень стовпчики термометра сягатимуть 0...+5.

В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Температура вночі -1...-6, вдень близько 0.

В західних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 3 – 8 метрів за секунду.

Погода в обласних центрах

Київ +1...+3

Ужгород +3...+5

Львів +2...+4

Івано-Франківськ +2...+4

Тернопіль +2...+4

Чернівці +2...+4

Хмельницький +2...+4

Луцьк +1...+3

Рівне +1...+3

Житомир +1...+3

Вінниця +2...+4

Одеса +7...+9

Миколаїв +6...+8

Херсон +6...+8

Сімферополь +9...+11

Кропивницький +3...+5

Черкаси +2...+4

Чернігів +2...+4

Суми +2...+4

Полтава +2...+4

Дніпро +3...+5

Запоріжжя +6...+8

Донецьк +3...+5

Луганськ +3...+5

Харків +2...+4

Прогноз погоди в Україні на 14 листопада / Укргідрометцентр