Пока на дорогах работает спецтехника, местные делятся красивыми кадрами. 24 Канал собрал невероятные фото заснеженных украинских городов.
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Украинцы показали заснеженные города
Сейчас по областям продолжается расчистка и противогололедная обработка дорог, тротуаров, мостов. В частности, Киевская МГА сообщила, что в столице с ночи работает 108 единиц спецтехники, 151 дорожник в составе 22 бригад, 290 работников "зеленстроев", а за безопасностью дворов и придомовых территорий следят еще 3,2 тысячи работников управляющих компаний.
Также 163 единицы техники и 230 коммунальщиков, по сообщению Киевской ОГА, работают на дорогах области.
"Проезд на автодорогах государственного и местного значения в пределах Киевской области обеспечен", – говорят там.
Водителей и пешеходов учитывать погодные условия и быть максимально осмотрительными на дорогах.
Зимняя сказка на Бучанщине: смотрите видео
Припорошило снегом и Полтавскую область. По сообщению ОГА, в области в течение суток к работам привлекали 13 работников и 19 единиц техники.
Зима пришла также в Запорожье, Донецкой и Днепропетровской областей.
Так, запорожцы показали, как выглядел утром город.
Снег в Запорожье / Фото из запорожских телеграмм-каналов
Зима пришла также во временно оккупированный Мариуполь. Местные поделились кадрами.
Снег в Мариуполе / Фото Мариупольского городского совета
Несколько кадров зимней сказки в сети показали также жители Днепра.
Заснеженный ботсад Днепропетровского национального университета / Фото Анатолия Кабара
Напомним, что из-за поступления арктического воздуха в Украине в ближайшее время снизится температура, а во многих областях в течение этой недели будет идти снег и прогнозируется гололедица.