Доки на дорогах працює спецтехніка, місцеві діляться красивими кадрами. 24 Канал зібрав неймовірні фото засніжених українських міст.

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Українці показали засніжені міста

Наразі по областях триває розчищення та протиожеледна обробка доріг, тротуарів, мостів. Зокрема, Київська МДА повідомила, що у столиці з ночі працює 108 одиниць спецтехніки, 151 дорожник у складі 22 бригад, 290 працівників "зеленбудів", а за безпекою дворів та прибудинкових територій слідкують ще 3,2 тисячі працівників керуючих компаній.

Також 163 одиниці техніки та 230 комунальників, за повідомленням Київської ОВА, працюють на дорогах області.

"Проїзд на автошляхах державного та місцевого значення в межах Київської області забезпечено", – кажуть там.

Водіїв і пішоходів враховувати погодні умови та бути максимально обачними на дорогах.

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Припорошило снігом і Полтавщину. За повідомленням ОВА, в області протягом доби до робіт залучали 13 працівників та 19 одиниць техніки.

Зима завітала також до Запоріжжя, Донеччини та Дніпропетровщини.

Так, запоріжці показали, як виглядало вранці місто.

Сніг в Запоріжжі / Фото із запорізьких телеграм-каналів

Зима завітала також до тимчасово окупованого Маріуполя. Місцеві поділилися кадрами.

Сніг у Маріуполі / Фото Маріупольської міської ради

Декілька кадрів зимової казки у мережі показали також мешканці Дніпра.

Засніжений ботсад Дніпропетровського національного університету / Фото Анатолія Кабара

Нагадаємо, що через надходження арктичного повітря в Україні найближчим часом знизиться температура, а у багатьох областях впродовж цього тижня йтиме сніг та прогнозується ожеледиця.