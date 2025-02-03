Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 4 лютого

Синоптики прогнозують, що місцями буде невеликий сніг. Лише у більшості південних областей, вночі і на крайньому заході країни без опадів.

Також на південному сході та сході країни на дорогах подекуди буде ожеледиця.

Вітер буде північно-західний, а його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла; в Карпатах вночі 8 – 13 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів морозу,

– ідеться в повідомленні.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ -1...+1

Ужгород -1...+1

Львів 0...+2

Івано-Франківськ 0...+2

Тернопіль -1...+1

Чернівці 0...+2

Хмельницький -1...+1

Луцьк -1...+1

Рівне -1...+1

Житомир -1...+1

Вінниця -1...+1

Одеса +1...+3

Миколаїв 0...+2

Херсон 0...+2

Сімферополь 0...+2

Кропивницький 0...+2

Черкаси -1...+1

Чернігів -1...+1

Суми 0...-2

Полтава -1...+1

Дніпро -1...+1

Запоріжжя 0...+2

Донецьк 0...+2

Луганськ 0...+2

Харків -1...+1



Прогноз погоди в Україні на 4 лютого / Карта Укргідрометцентру