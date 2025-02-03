Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 4 лютого

Синоптики прогнозують, що місцями буде невеликий сніг. Лише у більшості південних областей, вночі і на крайньому заході країни без опадів.

Також на південному сході та сході країни на дорогах подекуди буде ожеледиця.

Вітер буде північно-західний, а його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла; в Карпатах вночі 8 – 13 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів морозу,
– ідеться в повідомленні.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ -1...+1
  • Ужгород -1...+1
  • Львів 0...+2
  • Івано-Франківськ 0...+2
  • Тернопіль -1...+1
  • Чернівці 0...+2
  • Хмельницький -1...+1
  • Луцьк -1...+1
  • Рівне -1...+1
  • Житомир -1...+1
  • Вінниця -1...+1
  • Одеса +1...+3
  • Миколаїв 0...+2
  • Херсон 0...+2
  • Сімферополь 0...+2
  • Кропивницький 0...+2
  • Черкаси -1...+1
  • Чернігів -1...+1
  • Суми 0...-2
  • Полтава -1...+1
  • Дніпро -1...+1
  • Запоріжжя 0...+2
  • Донецьк 0...+2
  • Луганськ 0...+2
  • Харків -1...+1


Прогноз погоди в Україні на 4 лютого / Карта Укргідрометцентру