Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли буде похолодання

За прогнозом синоптиків, 3 лютого на Півдні й Південному Сході пройде помірний мокрий сніг і дощ. Подекуди налипання мокрого снігу.

Тим часом на решті території, 4 лютого в Україні, 5 лютого в Карпатах та у північно-східній частині місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

У найближчі три доби вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. У понеділок, 3 лютого, вночі 0 – -5 градусів, у Карпатах -4 – -9 градусів, але на Півдні, вдень в Україні від -2 до +3 градусів, а на крайньому Півдні +2 – +7.

4 – 5 лютого подальше зниження температури на 2 – 5 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, за орієнтовним прогнозом на картах, вночі до -7 градусів.

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