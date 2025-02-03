Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Коли буде похолодання
За прогнозом синоптиків, 3 лютого на Півдні й Південному Сході пройде помірний мокрий сніг і дощ. Подекуди налипання мокрого снігу.
Тим часом на решті території, 4 лютого в Україні, 5 лютого в Карпатах та у північно-східній частині місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.
У найближчі три доби вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. У понеділок, 3 лютого, вночі 0 – -5 градусів, у Карпатах -4 – -9 градусів, але на Півдні, вдень в Україні від -2 до +3 градусів, а на крайньому Півдні +2 – +7.
4 – 5 лютого подальше зниження температури на 2 – 5 градусів,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Зауважимо, за орієнтовним прогнозом на картах, вночі до -7 градусів.
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Погода на весну 2025
- Раніше Віра Балабух в інтерв'ю 24 Каналу розповідала, що відповідно до розрахунків світових центрів погоди, очікується, що весна буде теплою, з температурою на 1 – 2 градуси вищою за норму. Однак, затоки холоду можливі.
- Експертка зауважила, що метеорологічна весна в Україні починається, коли спостерігається стійкий перехід середньої за добу температури через 0 градусів у сторону підвищення.
- До речі, глобальне потепління суттєво вплинуло не тільки на тривалість зими, а й на початок весни. Він змістився на більш ранні строки порівняно з серединою і навіть кінцем минулого століття.
- Метеорологиня також зазначила, що в деякі роки взагалі температура повітря може не опускатись нижче 0 градусів на тривалий період.
- "Тож можна говорити, що осінь плавно переходить у весну, оминаючи стадію зими. Саме такі процеси ми спостерігаємо цього року в Україні в багатьох регіонах", – наголосила Балабух.