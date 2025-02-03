Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Когда будет похолодание
По прогнозу синоптиков, 3 февраля на Юге и Юго-Востоке пройдет умеренный мокрый снег и дождь. Кое-где налипание мокрого снега.
Между тем на остальной территории, 4 февраля в Украине, 5 февраля в Карпатах и в северо-восточной части местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
В ближайшие трое суток ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. В понедельник, 3 февраля, ночью 0 – -5 градусов, в Карпатах -4 – -9 градусов, но на Юге, днем в Украине от -2 до +3 градусов, а на крайнем Юге +2 – +7.
4 – 5 февраля дальнейшее снижение температуры на 2 – 5 градусов,
– отметили в Укргидрометцентре.
Заметим, по ориентировочному прогнозу на картах, ночью до -7 градусов.
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Погода на весну 2025 года
- Ранее Вера Балабух в интервью 24 Каналу рассказывала, что согласно расчетам мировых центров погоды, ожидается, что весна будет теплой, с температурой на 1 – 2 градуса выше нормы. Однако заливы холода возможны.
- Эксперт отметила, что метеорологическая весна в Украине начинается, когда наблюдается устойчивый переход средней за сутки температуры через 0 градусов в сторону повышения.
- Кстати, глобальное потепление существенно повлияло не только на продолжительность зимы, но и на начало весны. Он сместился на более ранние сроки по сравнению с серединой и даже концом прошлого века.
- Метеоролог также отметила, что в некоторые годы вообще температура воздуха может не опускаться ниже 0 градусов на длительный период.
- "Поэтому можно говорить, что осень плавно переходит в весну, минуя стадию зимы. Именно такие процессы мы наблюдаем в этом году в Украине во многих регионах", – подчеркнула Балабух.