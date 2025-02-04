Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Синоптики спрогнозували, коли припиняться опади.

Зверніть увагу Чи буде рання весна і чи чекати морозів у лютому: інтерв'ю з метеорологинею про погоду в Україні

Сніг в Україні

Цього тижня температура повітря знизиться. Найближчими днями на погоду впливатиме висотний циклон, який перебуває на схід від нашої держави. Завдяки цьому буде дещо більше хмарності й часом можуть бути опади.

Так, у вівторок невеликий сніг місцями по всій території України, окрім південно-східної частини. У середу – на Північному Сході, Сході, у Карпатах і на Прикарпатті.

У четвер уже ці малоактивні атмосферні фронти за цим циклоном відходитимуть у південно-східному напрямку, і в четвер тільки по південно-східній частині ще може бути невеликий сніг. Наприкінці тижня посилюється антициклон із північного сходу. Він забезпечить нам погоду без опадів,

– зазначила Наталія Птуха.

До речі, на Сході й Південному Сході місцями можлива ожеледиця.

У найближчі кілька діб переважатиме спочатку північно-західний вітер. Втім, згодом – північно-східний. Швидкості помірні, зокрема, 5 – 10 метрів на секунду.

Арктичне повітря з північних широт спричинює зниження температури. Втім, внаслідок того, що в нас у середу ще буде хмарність, – сильне зниження температури не очікується.

Водночас синоптикиня наголосила, що морози повертаються. Так, найближчі кілька ночей по всій території України 0 – -7 градусів. Удень максимуми будуть коливатися від -3 до +3 градусів. Традиційно найпрохолодніше буде в Карпатах, – вночі -6 – -13 градусів, а вдень 0 – -5 градусів.

До речі, за прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в лютому передбачається від -3 до +2 градусів, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 25 – 65 міліметрів, що менше за норму.