Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

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Сніг в Україні

Синоптикиня Наталія Птуха пояснила, що поверненню зимової погоди сприяє надходження арктичного повітря з північних широт. Через це в нас очікується зниження температури повітря. Також упродовж тижня подекуди випадатиме невеликий сніг.

Найближчими днями на погоду в Україні ще впливатиме висотний циклон. Він перебуває на Схід від території нашої держави. Завдяки цьому буде дещо більше хмарності.

Завтра невеликий сніг місцями по всій території України, крім південно-східної частини. У середу по північно-східних областях, східних, а також у Карпатах і на Прикарпатті. У четвер уже малоактивні атмосферні фронти за цим циклоном відходитимуть у південно-східному напрямку. І в четвер тільки по південно-східній частині ще може бути невеликий сніг,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Додала, наприкінці тижня посилиться антициклон з північного сходу. Він забезпечить погоду без опадів.

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Погода на 3 – 7 лютого / Скриншоти з Укргідрометцентру

На Сході й Південному Сході подекуди можлива ожеледиця. Повітряні потоки спочатку будуть переважати з північного заходу, однак, згодом перейдуть на північно-східні. Швидкості помірні, 5 – 10 метрів на секунду, зазначила Птуха.

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Найближчими днями температурний фон формуватиме арктичне повітря з північних широт. Саме воно спричиняє зниження температури.

Через те, що в нас у середу ще буде хмарність, – сильного зниження не очікуємо. Проте морози повертаються. Найближчі кілька ночей по всій території України температура складатиме 0 – -7 градусів,

– зазначила синоптикиня.

Додала, денні максимуми будуть коливатися від -3 до +3 градусів. Найпрохолодніше в Карпатах. Так, уночі -6 – -13 градусів, вдень 0 – -5 градусів.